Homem é internado em SP após tentar uma 'rinoplastia caseira'

Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Campo Limpo

Um homem foi internado em uma unidade de saúde, na Zona Sul de São Paulo, após tentar fazer uma rinoplastia caseira e acabar com vários ferimentos. O paciente teria seguido um "passo a passo" de vídeos publicados na internet. O caso foi registrado na última quarta-feira (21).

De acordo com informações, o homem, que não foi identificado, teria utilizado álcool 70% para higienizar o nariz durante a "cirurgia plástica". Ele teria relatado aos médicos do hospital que não usou luvas, utilizou anestésico veterinário, fez a “sutura com fio absorvível e super-bonder” e não teria limpado o sangue “para não abrir os pontos”.

A Prefeitura de São Paulo se pronunciou sobre o caso por meio de nota e confirmou que o homem foi atendido na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Campo Limpo e, posteriormente encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, para que fosse realizada a limpeza do ferimento. O homem foi orientado a receber atendimento psicológico.

“A pasta esclarece que, após ser acolhido pela equipe médica de saúde mental, o paciente passou por atendimento da equipe de bucomaxilofacial (BMF), que realizou a limpeza do ferimento, curativo e orientação quanto aos cuidados necessários. A SMS reforça que o paciente recebeu alta hospitalar no mesmo dia, além de encaminhamento para retorno com a especialidade BMF. Ele foi encaminhado para também seguir atendimento na rede com serviço de psicologia”, diz a nota.





Fonte: Informações do Metrópoles.

