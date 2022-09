Homem é internado após encontrar cauda de lagarto em prato

Da Redação

Logo após fazer a refeição, o cliente começou a vomitar

Um cliente de um restaurante passou mal após consumir um prato feito de leguminosas e arroz e encontrar a cauda de um animal em meio à refeição, em Kanpur, na Índia. O caso foi registrado na última sexta-feira (23).

Segundo as informações do jornal britânico The Mirror, o homem, identificado como Jang Bahadur Singh, viajava com um amigo. Eles decidiram parar no restaurante para fazer uma refeição.

Jang pediu o curry, mas, após ingerir o alimento, notou que havia algo estranho no prato. O homem percebeu que havia um rabo de lagarto no recipiente. Segundo testemunhas, ele teria reclamado com o gerente do estabelecimento, que o xingou.

Ainda no local, Singh teria começado a vomitar depois de comer a refeição. O serviço de emergência foi acionado e o cliente acabou internado. Singh prestou queixa contra o restaurante e a polícia investiga o caso.

