Homem é filmado agredindo e afogando cachorro em tanque de água

O vídeo do caso gera revolta

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais na última sexta-feira (10) causou revolta nos internautas e se tornou alvo de investigação da polícia por se tratar de um caso de maus-tratos. O registro mostra um homem agredindo e afogando um cachorro em um tanque de roupa. A situação aconteceu em Rondônia.

A Polícia Civil de Ariquemes informou que já identificou o autor das agressões. Conforme o delegado que está à frente do caso, Ricardo Rodrigues, o criminoso é morador de Cacaulândia.

Nas imagens é possível ver o homem dando tapas na barriga e enfiando a cabeça do animal à força dentro da água. Segundo o delegado Rodrigues, tanto a pessoa que filmou quanto a que postou o vídeo na internet serão investigadas.

A Polícia Civil já conversou com os familiares do agressor, que alegou que ele possui transtornos psiquiátricos. Um inquérito policial foi aberto para apurar as responsabilidades. Ainda não há informações se o vídeo é recente e nem se o cachorro sobreviveu aos maus-tratos.

Com informações do G1.

