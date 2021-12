Homem é expulso de voo ao usar calcinha como máscara

Um homem americano foi expulso de um voo da United Airlines por usar uma calcinha fio-dental como máscara anti-covid para protestar contra a ordem da obrigatoriedade da proteção anti coronavírus da companhia aérea americana, seguindo protocolo federal.

O passageiro, Adam Jenne, de 38 anos, relatou à NBC2 que acreditava estar em conformidade com o mandato da máscara da companhia aérea, já que, na sua opinião, o fio-dental cobriu apropriadamente o seu nariz e a sua boca durante voo realizado no dia 15 de dezembro entre Fort. Lauderdale (Flórida) e Washington, D.C.

Os funcionários da companhia aérea discordaram e retiraram o passageiro do avião.

Com informações do site Extra.

Veja:

LEAVE IT TO THE #FLORIDAMAN! This guy from Cape Coral tried wearing a #thong as a #mask on a United flight in Fort Lauderdale today. He was kicked off the plane. TSA and sheriff were called but passengers remained peaceful. #airtravel #Florida #aviation #travel pic.twitter.com/kUnkXrgTY8