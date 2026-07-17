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DUPLA CONFESSOU HOMICÍDIO

Homem é esquartejado após oferecer dinheiro para 'dormir' com esposa de amigo

Parte do corpo foi colocada em uma mala; outros fragmentos foram espalhados em terrenos baldios

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 19:52:22 Editado em 17.07.2026, 20:00:53
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Homem é esquartejado após oferecer dinheiro para 'dormir' com esposa de amigo
Autor De acordo com o inquérito, a vítima consumiu bebidas alcoólicas com dois amigos antes de todos irem para a casa de um deles, onde a vítima fez a proposta - Foto: Reprodução

Um homem identificado como Hélio Pereira da Costa, 45 anos, foi morto no município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará, após oferecer dinheiro para passar a noite com a esposa de um amigo durante um jantar. A motivação do crime foi confirmada pela Polícia Civil do Pará. Os dois suspeitos foram presos em flagrante e confessaram o homicídio.

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De acordo com o inquérito, a vítima consumiu bebidas alcoólicas com dois amigos antes de todos irem para a casa de um deles. Durante a sobremesa, Hélio teria oferecido dinheiro para dormir com a esposa de um dos homens. A proposta provocou a reação dos suspeitos, que passaram a agredir a vítima e, em seguida, a atacaram com golpes de faca. Hélio morreu ainda no local.

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Após o homicídio, os suspeitos esquartejaram o corpo para dificultar a identificação. Parte do corpo foi colocada em uma mala; outros fragmentos foram espalhados em terrenos baldios da região. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela investigação mostram os dois homens caminhando pelas ruas de Brasil Novo transportando a mala.

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Os suspeitos confessaram participação no assassinato e detalharam como o corpo foi esquartejado e ocultado. Eles devem responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. A Polícia Civil segue investigando o caso para concluir o inquérito.

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