Homem é esquartejado após oferecer dinheiro para 'dormir' com esposa de amigo
Parte do corpo foi colocada em uma mala; outros fragmentos foram espalhados em terrenos baldios
Um homem identificado como Hélio Pereira da Costa, 45 anos, foi morto no município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará, após oferecer dinheiro para passar a noite com a esposa de um amigo durante um jantar. A motivação do crime foi confirmada pela Polícia Civil do Pará. Os dois suspeitos foram presos em flagrante e confessaram o homicídio.
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De acordo com o inquérito, a vítima consumiu bebidas alcoólicas com dois amigos antes de todos irem para a casa de um deles. Durante a sobremesa, Hélio teria oferecido dinheiro para dormir com a esposa de um dos homens. A proposta provocou a reação dos suspeitos, que passaram a agredir a vítima e, em seguida, a atacaram com golpes de faca. Hélio morreu ainda no local.
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Após o homicídio, os suspeitos esquartejaram o corpo para dificultar a identificação. Parte do corpo foi colocada em uma mala; outros fragmentos foram espalhados em terrenos baldios da região. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela investigação mostram os dois homens caminhando pelas ruas de Brasil Novo transportando a mala.
Os suspeitos confessaram participação no assassinato e detalharam como o corpo foi esquartejado e ocultado. Eles devem responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. A Polícia Civil segue investigando o caso para concluir o inquérito.