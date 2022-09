Homem é espancado após assaltar e tentar matar mulher em SP

Da Redação

Um homem foi espancando pela população após assaltar e tentar matar uma mulher em São Vicente, São Paulo. O criminoso estava armado e quando foi efetuar um disparo contra a vítima o objeto falhou. De acordo com uma testemunha, o bandido foi contido após a tentativa de latrocínio.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, pelo menos, três viaturas foram para o local. O criminoso foi encaminhado para a delegacia.

Caso semelhante

Moradores espancaram um homem, de 33 anos, após ele tentar matar a ex-companheira, de 45, a facadas durante a madrugada de domingo (18), em Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações de testemunhas, a mulher estava em um bar quando o ex-parceiro chegou e a atacou com um golpe de faca na região do tórax. A vítima caiu no chão e começou a gritar por socorro.

Moradores a encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima. Outro grupo cercou o suspeito e começou a agredi-lo. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada e, assim que chegou no local, encontrou o homem com diversos ferimentos pelo corpo.

Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Os moradores entregaram para as autoridades a faca usada no crime, que estava com a lâmina quebrada.

A vítima da facada disse aos policiais, mesmo internada, que foi esfaqueada pelo ex. O quadro de saúde dela é estável.



