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Homem é esfaqueado dentro de carro de luxo no Butantã, zona oeste de SP

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 11:31:00 Editado em 18.05.2026, 11:42:19
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Um homem de 33 anos foi esfaqueado dentro de um carro de luxo no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo, no domingo, 17. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram um Audi Q5 na Avenida Valdemar Ferreira com grande quantidade de sangue no interior. O motorista foi atacado ao parar para deixar uma mulher no local.

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A vítima foi levada para o Hospital Universitário, que fica próximo ao local do crime. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde do homem.

A polícia localizou a mulher que estava no carro antes do ataque. Ela prestou depoimento e foi liberada. Um celular encontrado no veículo foi apreendido e vai passar por perícia. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, em Pinheiros.

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