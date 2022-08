Homem é encontrado morto com suspeita de hipotermia em São Paulo

João Ker (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem com idade aparente entre 45 a 50 anos foi encontrado morto às 9 horas deste sábado, dia 20, em frente a um supermercado na Rua Carneiro da Cunha, no bairro Saúde, zona sul de São Paulo, com sinais de hipotermia. Ao longo da madrugada e no início desta manhã, a sensação térmica naquela região da capital paulista variou entre 1ºC e 2ºC.

continua após publicidade .

Segundo o Padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, o homem era Adriano Paulo e seu corpo só foi retirado da calçada por volta das 15 horas, quatro horas após a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ter constatado o óbito. Os familiares da vítima ainda não foram encontrados.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirma que Adriano Paulo teria rejeitado, por volta da meia-noite, o acolhimento oferecido pelos orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social. Ainda segundo a administração municipal, o homem abordado no endereço mencionado acima havia sido acolhido no último dia 2, "quando saiu do serviço e não retornou".

continua após publicidade .

A Prefeitura alega ter deixado um cobertor com o homem após a abordagem e distribuído outros 35 ao longo de 12 atendimentos feitos nos arredores da Rua Carneiro da Cunha.

Até 30 de setembro, segue na capital a Operação Baixas Temperaturas (OBT), que montou dez tendas com funcionamento das 18h à 0h em dias que a temperatura estiver igual ou abaixo dos 10°C.

A ação tem apoio da SPTRANS, que se compromete em disponibilizar transporte gratuito para ida e volta das pessoas em situação de rua que recorrerem às tendas.

Além dos chamados pelo 156, a SMADS realiza, junto com equipes do Consultório na Rua, a busca ativa, durante as noites e madrugadas, de pessoas em situação de rua. As ações são planejadas a fim de intensificar as medidas de proteção à população em situação de rua durante o inverno.