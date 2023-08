Homem é encontrado morto 9 dias após sair para coletar latinhas

Um aluno da Apae, foi encontrado morto 9 dias após desaparecer na região. Fabiano da Silva, de 37 anos, foi visto pela última vez ao sair de casa para juntar latinhas, em 3 de agosto, segundo a família.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi achado na tarde de sábado (12), preso a galhos às margens de um rio em Ituporanga, horas depois da bicicleta dele e outros pertences serem encontrados nas proximidades pela diretora da instituição.

A Polícia Civil informou, neste domingo (13), que aguarda o resultado dos laudos do Instituto Médico Legal (IML) para identificar a causa da morte. O caso é investigado.

Em nota, divulgada em uma rede social, a Apae de Ituporanga lamentou a morte do aluno.

Desaparecimento:

Cunhado da vítima relatou que a vítima saiu de casa de bicicleta, no dia 3 de agosto, no bairro Girassol, para coletar material reciclável, como fazia com frequência, mas não retornou. Fabiano era residente no Vale do Itajaí, em Santa Catarina,

Fonte: G1

