Homem é encontrado dentro de bueiro em SC; veja o resgate

Ele foi encaminhado para o Hospital São José para atendimento e, então, ficou em observação

Um homem, que não foi identificado, foi resgatado na tarde do último sábado (11), após ser encontrado dentro de um bueiro na cidade de Joinville, em Santa Catarina. De acordo com informações, ele teria se escondido no local, na sexta-feira (10), após um assalto.

Depois de ter sido localizado por populares, equipes do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar atendimento médico ao homem.

Em um vídeo gravado no momento do resgate, é possível ver os moradores da cidade retirando o homem de dentro do bueiro. Nas imagens, o homem aparece muito sujo e com diversos ferimentos pelo corpo.

Conforme o portal de notícias ND Mais, ele foi encaminhado para o Hospital São José para atendimento e, então, ficou em observação na unidade.

Assista ao resgate:

