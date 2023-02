Homem é encaminhado ao hospital após cair em trilho do metrô

Da Redação

Um homem ficou ferido após cair no trilho do metrô do Distrito Federal. O acidente foi registrado na noite de domingo (19), na Estação Central, que fica na Rodoviária do Plano Piloto. A via precisou ser desenergizada para evitar um quadro ainda mais grave.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Segurança Operacional da estação e encaminhado ao Hospital de Base. A circulação dos trens precisou ser interrompida após a queda. Por volta das 23h30, a circulação voltou à normalidade.

“Em ocorrências desse tipo, o procedimento é tirar a energia dos trilhos, resgatar a vítima, fazer os primeiros socorros e encaminhar a vítima ao hospital, quando necessário”, informou a Companhia do Metropolitano.

As informações são do Metrópoles.