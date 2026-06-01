Homem é detido após quebrar vidros de trem da Linha-1 Azul do Metrô

Um homem foi detido na tarde do sábado, dia 30, após quebrar alguns dos vidros de um trem da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo. Parte da ação foi filmada por outros passageiros.

O caso aconteceu por volta das 13h30 na Estação Paraíso, que conecta a Linha 1-Azul à Linha-2 Verde. A confusão começou após o homem, que aparentava embriaguez, ser retirado de dentro do trem sob a justificativa de que estaria incomodando outros passageiros, segundo nota enviada pelo Metrô.

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O comunicado aponta ainda que, já do lado de fora, o homem começou a desferir golpes contra alguns dos vagões e que chegou a quebrar uma janela e a danificar duas fachadas da porta da composição.

Em vídeos gravados por passageiros, é possível ver o homem desferindo socos e chutes contra os vidros, enquanto aponta o dedo para algumas pessoas que estavam dentro do trem.

A composição precisou não só pausar a viagem, como ser isolada e retirada de circulação, afetando passageiros. Segundo o Metrô, o homem foi detido por agentes de segurança e encaminhado à Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom).