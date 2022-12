Homem é condenado após jogar água fervente no rosto de policial

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Astrit Mala, de 47anos, chegou a jogar água fervente em um deles, causando graves lesões

A Polícia Metropolitana de Londres divulgou nas redes sociais a informação sobre a condenação de um homem que atacou dois policiais em julho deste ano. Astrit Mala, de 47anos, chegou a jogar água fervente em um deles, causando graves lesões.

continua após publicidade .

O crime ocorreu em 1º de julho deste ano, enquanto eles ajudavam funcionários do conselho local a removê-lo de sua propriedade em Southall, Oeste de Londres.

-LEIA MAIS: Mãe e filha são encontradas degoladas em cima de cama

continua após publicidade .

Ao entrar no apartamento, Mala jogou duas xícaras de chá no rosto dos policiais antes de jogar água fervente de uma chaleira em um deles, deixando a vítima com horríveis queimaduras faciais.

Durante o ataque, ele insultou os policiais, incluindo calúnias racistas e supostamente ameaçou matá-los. No Twitter, a corporação deu detalhes da sentença, incluindo duas imagens que mostram o rosto do policial já em fase de cicatrização, mas ainda bastante ferido.

Com informações do Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News