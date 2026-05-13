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MACABRO

Homem é condenado à prisão perpétua por matar e triturar restos mortais da esposa

Crime macabro ocorreu após discussão sobre guarda dos filhos e pensão. Justiça descartou a alegação de legítima defesa apresentada pelo réu

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 13:54:11 Editado em 13.05.2026, 13:54:06
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Homem é condenado à prisão perpétua por matar e triturar restos mortais da esposa
Autor Foto: Reprodução/ Instagram

Um homem de 42 anos foi condenado à prisão perpétua na última segunda-feira (11) após matar e esquartejar a própria esposa, a ex-finalista do concurso miss Suíça Kristina Joksimovic, de 38 anos. O crime, ocorrido em 13 de fevereiro de 2024, foi motivado por uma discussão sobre o divórcio do casal. Segundo as informações apresentadas no tribunal, Marc Rieben estrangulou a vítima e utilizou ferramentas para desmembrá-la e ocultar os restos mortais no porão da residência da família.

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O assassinato ocorreu após Marc se recusar a aceitar a separação, exigindo a guarda total dos filhos e a isenção do pagamento de pensão. De acordo com as investigações da polícia local, após estrangular a esposa com um objeto semelhante a uma fita, o homem desmembrou o corpo com uma serra tico-tico e triturou partes dos restos mortais em um liquidificador. A perícia apontou que ele cuidadosamente removeu e manteve intacto apenas o útero da companheira.

O crime foi descoberto de forma trágica pelo próprio pai da vítima. O idoso foi à casa da família procurar por Kristina depois de ser informado de que ela não havia buscado as filhas na creche. Durante a visita do sogro, Marc fingiu desconhecer o paradeiro da esposa durante horas e chegou a cozinhar um jantar para ele. No entanto, o pai de Kristina desconfiou de cabelos loiros saindo de um saco de lixo no porão e, ao abri-lo, encontrou a cabeça decepada da filha, saindo em seguida pela rua para gritar por socorro.

Ao chegar à residência, a equipe policial relatou que o assassino demonstrava completa indiferença diante da situação. Durante o julgamento, Marc confessou o homicídio, mas tentou alegar legítima defesa sob a justificativa de que a esposa o teria atacado primeiro com uma faca. A versão foi totalmente descartada pelos psicólogos forenses e pelas provas técnicas, culminando em sua condenação máxima.

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