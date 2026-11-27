Julgamento ocorreu em Londrina; vítima de 26 anos foi assassinada em agosto de 2024 após se recusar a reatar o relacionamento

Pedro Henrique da Silva foi condenado a 29 anos e cinco meses de prisão pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. O julgamento ocorreu na última quinta-feira, em Londrina, no Norte do Paraná, e responsabilizou o réu pela morte da ex-companheira, Monique Jamily Pereira da Silva, de 26 anos, cujo corpo foi transportado e escondido em Santa Catarina.

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O assassinato aconteceu em 8 de agosto de 2024, no município de Rolândia, também na região Norte paranaense. De acordo com as informações apuradas no processo, o crime foi motivado pela recusa da vítima em reatar o relacionamento com o ex-companheiro.

Depois de matar Monique, o condenado levou o corpo até o litoral catarinense e o enterrou em uma área de mata na cidade de Itapoá. A vítima só foi localizada em 15 de agosto de 2024, exatamente uma semana após o crime, a mais de 500 quilômetros de distância do local onde havia sido assassinada.

Com informações da Banda B