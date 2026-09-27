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Homem é baleado durante tentativa de assalto no Brooklin, zona sul de São Paulo

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um homem de 39 anos foi baleado na cabeça durante uma tentativa de latrocínio na noite deste sábado, 26, na Rua Texas, no Brooklin, na região do Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e a Polícia Civil, o homem foi abordado por criminosos em motocicletas após desembarcar de um veículo. Um dos suspeitos exigiu que ele entregasse a aliança e, em seguida, efetuou dois disparos, que atingiram a vítima na cabeça e no braço.

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O homem, encontrado inconsciente no local, recebeu os primeiros socorros de policiais e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Já os autores do crime fugiram.

A Polícia Civil vai analisar imagens de câmeras de segurança para identificar os envolvidos. A ocorrência foi apresentada no 27º Distrito Policial (Campo Belo), que registrou o caso como latrocínio tentado, quando há roubo seguido de intenção de matar.

Como mostrou o Estadão, o Itaim Bibi está entre as regiões de São Paulo que registraram aumento da criminalidade nos últimos meses. O 15º DP, que atende o bairro, lidera o ranking de crescimento de roubos e furtos entre os distritos a cidade.

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Foram 580 ocorrências em julho de 2026, ante 453 no mesmo mês de 2025, alta de 28%. Logo depois aparece a Consolação (4º DP), onde o total aumentou de 612 para 771 ocorrências, crescimento de 26%.

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latrocinio SP TENTATIVA violência
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