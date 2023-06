Homem é atingido por raio enquanto trabalhava em escola

Siga o TNOnline no Google News

Um trabalhador foi atingido por um raio no início da tarde da última quarta-feira (14), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O homem trabalhava pintando as linhas do campo de futebol de uma escola quando foi atingido pela descarga elétrica.

O incidente aconteceu por volta das 12h30 na escola Iselin Middle School. Identificado como Eric Baumgartner, ele estava no campo de futebol onde caiu um único raio. O estrondo foi ouvido a quilômetros de distância.

"Foi como uma bomba, uma bomba enorme", disse Jay Heday, um morador da pequena cidade estadunidense. "Pela janela, vi o cara cair, esparramado no chão", acrescentou. Os colegas de trabalho de Baumgartner ligaram rapidamente para as autoridades.

O policial Robert McPartland chegou no local em poucos minutos. O agente, que tem treinamento paramédico, encontrou o trabalhador, de 39 anos, sem resposta e sem pulso. McPartland realizou os procedimentos de primeiros socorros e o pulso de Eric voltou.

O trabalhador, que atua na prefeitura há 18 anos, estava consciente e alerta quando foi transportado de ambulância para um hospital da região. A condição de Eric é considerada estável.

