Homem é atacado por capivara no Lago Paranoá; vídeo

Na tarde desta segunda-feira (13), um homem foi atacado por uma capivara enquanto nadava no Lago Paranoá. O caso aconteceu próximo às embarcações no Clube da Aeronáutica, no Setor de Clubes Esportivos Norte (SCEN). De fora, uma pessoa registrou o momento em vídeo.

Na filmagem, é possível ver a chegada da capivara enquanto o homem mergulhava. Depois do ataque, o animal sai nadando. A vítima, que não foi identificada, foi mordida na região das costas próximo ao ombro e teve arranhões. Veja:

Homem é atacado por capivara no Lago Paranoá; vídeo - Vídeo por: tnonline