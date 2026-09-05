Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
FOI PRESO

Homem é amarrado após agredir colega de assento e proferir ofensas racistas em voo nos EUA

Incidente ocorreu em um voo que ia do Texas para Nova Jersey. A aeronave precisou fazer um pouso não programado para que o agressor fosse detido

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é amarrado após agredir colega de assento e proferir ofensas racistas em voo nos EUA
Autor O homem precisou ser amarrado depois de agredir o colega de assento - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um homem foi contido e amarrado com fita adesiva à sua poltrona durante um voo da American Airlines, na última quinta-feira (3), após agredir outro passageiro e proferir ofensas racistas e homofóbicas. O episódio ocorreu em uma aeronave que partiu do aeroporto de Dallas-Fort Worth, no Texas, com destino a Newark, em Nova Jersey. Devido ao descontrole do indivíduo, os pilotos precisaram desviar a rota e realizar um pouso não programado em Baltimore, onde o suspeito foi detido por agentes do FBI e da polícia local. As imagens da contenção do passageiro viralizaram nas redes sociais nos dias que se seguiram.

-LEIA MAIS: Homem é morto a facadas por garota de programa após se recusar a pagar por encontro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com testemunhas ouvidas pela rede de televisão norte-americana CBS, o surto começou de maneira repentina e sem qualquer provocação prévia. O policial aposentado Juan Mejía, que estava a bordo e ajudou a conter o agressor, relatou que o homem subitamente colocou as mãos no pescoço do passageiro sentado ao seu lado e começou a estrangulá-lo. Durante o esforço conjunto para imobilizar o suspeito, Mejía foi mordido na mão. O ex-policial relatou ainda que os passageiros que ajudaram na contenção ficaram sujos com o sangue do agressor, que sangrava bastante em decorrência de cortes que havia feito em si mesmo.

A confusão continuou quando a tripulação tentou intervir. Segundo os relatos, uma comissária de bordo se aproximou para tentar acalmar o homem, mas passou a ser alvo de uma série de xingamentos de cunho racista e homofóbico. Após o pouso de emergência em Baltimore, as forças de segurança embarcaram na aeronave, desamarraram o passageiro e o levaram sob custódia. A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades.

Em nota oficial, a American Airlines confirmou o desvio do voo 618, justificando a medida pelo comportamento inadequado do passageiro. A companhia aérea ressaltou que a segurança e o bem-estar dos clientes e da tripulação são prioridade máxima e garantiu que a empresa não tolera atos de violência. O comunicado também agradeceu aos membros da equipe pelo profissionalismo na condução do caso e aos demais passageiros pela compreensão diante do transtorno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO American Airlines Homofobia racismo Segurança Aérea voo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV