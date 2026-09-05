Homem é amarrado após agredir colega de assento e proferir ofensas racistas em voo nos EUA

Incidente ocorreu em um voo que ia do Texas para Nova Jersey. A aeronave precisou fazer um pouso não programado para que o agressor fosse detido

Um homem foi contido e amarrado com fita adesiva à sua poltrona durante um voo da American Airlines, na última quinta-feira (3), após agredir outro passageiro e proferir ofensas racistas e homofóbicas. O episódio ocorreu em uma aeronave que partiu do aeroporto de Dallas-Fort Worth, no Texas, com destino a Newark, em Nova Jersey. Devido ao descontrole do indivíduo, os pilotos precisaram desviar a rota e realizar um pouso não programado em Baltimore, onde o suspeito foi detido por agentes do FBI e da polícia local. As imagens da contenção do passageiro viralizaram nas redes sociais nos dias que se seguiram.

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De acordo com testemunhas ouvidas pela rede de televisão norte-americana CBS, o surto começou de maneira repentina e sem qualquer provocação prévia. O policial aposentado Juan Mejía, que estava a bordo e ajudou a conter o agressor, relatou que o homem subitamente colocou as mãos no pescoço do passageiro sentado ao seu lado e começou a estrangulá-lo. Durante o esforço conjunto para imobilizar o suspeito, Mejía foi mordido na mão. O ex-policial relatou ainda que os passageiros que ajudaram na contenção ficaram sujos com o sangue do agressor, que sangrava bastante em decorrência de cortes que havia feito em si mesmo.

A confusão continuou quando a tripulação tentou intervir. Segundo os relatos, uma comissária de bordo se aproximou para tentar acalmar o homem, mas passou a ser alvo de uma série de xingamentos de cunho racista e homofóbico. Após o pouso de emergência em Baltimore, as forças de segurança embarcaram na aeronave, desamarraram o passageiro e o levaram sob custódia. A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades.

Em nota oficial, a American Airlines confirmou o desvio do voo 618, justificando a medida pelo comportamento inadequado do passageiro. A companhia aérea ressaltou que a segurança e o bem-estar dos clientes e da tripulação são prioridade máxima e garantiu que a empresa não tolera atos de violência. O comunicado também agradeceu aos membros da equipe pelo profissionalismo na condução do caso e aos demais passageiros pela compreensão diante do transtorno.