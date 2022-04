Homem é achado morto sob lona de chuva, depois de dois dias

Da Redação

A Polícia Civil está investigando uma morte registrada na tarde deste domingo (10), na região do Pinheirinho, em Curitiba. O corpo de um homem, de aproximadamente 50 anos, foi encontrado sob uma lona preta, aparentemente sem sinais de violência.

O que chama a atenção no caso é que o homem, segundo relatos de testemunhas que chamaram a polícia neste domingo, teria se abrigado da chuva, sob uma marquise, na Linha Verde, ainda na sexta-feira. Ele teria se cobrido com uma lona plástica para se proteger da chuva e desde então não saiu mais do local.

Moradores, curiosos com o caso, teriam acionado a polícia militar na tarde deste domingo e os policiais confirmaram que o homem já estava morto. O local foi isolado e o caso entregue para a Polícia Civil, que acionou a perícia para dar sequência às investigações.