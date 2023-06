Homem é abandonado dentro de tambor após ser violentado e torturado

Um funcionário de uma loja de Taguatinga, no Distrito Federal, foi torturado pelo patrão após ter furtado objetos do estabelecimento onde trabalhava.

continua após publicidade

O crime ocorreu na segunda-feira (12), depois das agressões, a vítima foi abandonada dentro de um tambor de metal em uma rua da cidade.

- LEIA MAIS: Ginecologista é condenado a 277 anos de prisão por abusar de pacientes

continua após publicidade

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que três homens retiram um tambor de metal da carroceria de um carro e o deixam em uma via pública. (veja vídeo abaixo).

Pelas imagens é possível ver o momento em que três homens retiram um tambor de metal da carroceria de um carro e o deixam em uma via pública.

Três homens suspeitos foram presos na terça-feira (13). Segundo a Polícia Civil, também foi exigido da vítima que desbloqueasse aplicativos bancários de seu celular para consulta de valores. Eles podem responder pelos crimes de roubo, tortura e estupro.

continua após publicidade

A vítima das agressões teria furtado objetos da empresa do Setor de Indústria em que trabalhava.“Após o sumiço dos objetos, o proprietário chamou a vítima aos fundos da loja, e juntamente com outros dois indivíduos, causou intenso sofrimento físico e mental, por meio de agressões e até com coronhadas de uma arma de fogo”, diz a Polícia Civil do DF.

Funcionário é abandonado em tambor após ser torturado e estuprado por patrão no DF pic.twitter.com/Ci3uXHR7S6 — BHAZ (@portal_bhaz) June 13, 2023

continua após publicidade

* Com informações do g1 e BHAZ

Siga o TNOnline no Google News