Homem dispara contra o teto de apartamento e mata mulher que dormia

Alia Matti Balola, de 37 anos, só foi encontrado no seu apartamento, no terceiro andar, na manhã seguinte

Durante uma briga na noite de segunda-feira (24), uma mulher morreu após seu vizinho do andar inferior atirar contra o teto do seu apartamento. Os disparos atravessaram o piso do apartamento de cima e atingiram a moradora. O incidente ocorreu em Clemmons, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O vizinho teria usado uma pistola.

Os serviços de emergência se dirigiram ao local após os disparos, mas o corpo de Alia Matti Balola, de 37 anos, só foi encontrado no seu apartamento, no terceiro andar, na manhã seguinte. O cadáver estava ao lado da cama de Alia, enrolado com cobertor, tendo um ferimento de bala no torso.

O vizinho A'Monte Zariq Jones, de 20 anos, foi preso e indiciado por homicídio, informou a emissora WGHP. Por ter uma extensa ficha policial, o acusado teve pedido de fiança recusado.

"A investigação está em andamento. A justiça será feita à vida que foi perdida neste trágico incidente", declarou o xerife Bobby Kimbrough, Jr.

"Por que eles não subiram ao apartamento à noite? Eles apenas dizem que sua irmã morreu, mas ela não apenas morreu, ela sofreu. Ela poderia ter sofrido por uma hora, por duas horas, por três horas. Não sabemos, mas ela estava sofrendo", desabafou Eric Balola, irmão da vítima ao canal WKRC.

