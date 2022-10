Homem discorda de vistoria do Detran, volta armado e mata funcionário

Da Redação

O crime ocorreu em Vera, a 486 km de Cuiabá, nesta terça-feira (4), de acordo com a Polícia Militar

Na tarde desta terça-feira (4), um motorista discordou da vistoria do Departamento de Trânsito (Detran), voltou armado ao local e matou o funcionário do órgão e também vereador Alfredo Krause (Podemos), de 58 anos. O crime ocorreu em Vera, a 486 km de Cuiabá, nesta terça-feira (4), de acordo com a Polícia Militar. As informações são do g1.

Os policiais prenderam o suspeito e o encaminharam à delegacia. Já a vítima foi levada com ferimentos no abdômen para um pronto atendimento da cidade e, depois, foi removido para o Hospital Regional em Sorriso, no médio-norte do estado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

O presidente da Câmara de Vereadores de Vera, Donizete Panizon, decretou luto oficial de três dias. O velório e o enterro ainda não foi informado pela Câmara.

Alfredo deixa esposa e uma filha. Ele exercia o primeiro mandato como vereador e atuava como segundo secretário na Casa. Ele era natural de Cornélio Procópio, no Paraná.

O governo estadual informou, em nota, que lamenta a morte do servidor e disse que todas as unidades do Detran no estado, nesta quarta-feira (5), estarão fechadas em luto. Todos atendimentos serão reagendados.

Em nota, o Detran informou que está tomando todas as providências e está prestando assistência ao servidor e aos familiares. Disse ainda que Alfredo Krause era servidor do Detran há 8 anos e, atualmente, trabalhava na vistoria veicular da 55ª Ciretran de Vera.

Nota na íntegra do Detran

É com profundo pesar que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) informa a morte do servidor Alfredo Krause, de 58 anos, na tarde desta terça-feira (04.10), no município de Vera.

O servidor faleceu após ter sido alvejado no abdômen, por arma de fogo, durante expediente de serviço na 55ª Ciretran. Alfredo recebeu atendimento emergencial ainda no local e, posteriormente, foi encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito durante o trajeto para a unidade de saúde.

Em condolência pelo ocorrido, o Detran-MT informa que todas as unidades da Autarquia no Estado estarão fechadas nesta quarta-feira (5), não havendo atendimento ao público. Os cidadãos que estão com atendimento agendado para o dia 5 de outubro serão reagendados.

O Detran reforça que está tomando todas as providências cabíveis para o caso.

