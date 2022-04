Da Redação

Homem destrói o próprio veículo durante blitz após ataque de fúria

Um homem destruiu o próprio carro após ser parado em uma blitz, em Boa Vista, Roraima, na manhã desta terça-feira (29). O motorista teve um ataque de fúria, então, pegou uma chave de roda e começou a quebrar os vidros do veículo enquanto dizia "o carro é meu, eu posso quebrar".

Imagens da situação foram feitas e publicadas nas redes sociais. No vídeo, é possível ver o homem com a chave em punho, golpeando o para-brisa do carro. A lataria do automóvel ficou danificada. Veja:

A Polícia Militar informou que o homem "ficou em visível descontrole emocional" quando foi abordado. O veículo dele estava com a documentação atrasada, segundo a corporação.

Um agente do Detran que estava na fiscalização disse que o homem ainda foi orientado a não fazer aquilo, mas não adiantou. Mesmo após ser danificado, o veículo foi removido para o pátio Detran por conta das irregularidades.

Além do documento atrasado, segundo o agente, o veículo dele tinha R$ 5 mil em multas, estava rebaixado sem autorização do órgãos fiscalizadores e o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

