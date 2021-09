Homem destrói carro da ex por não aceitar término de namoro

Da Redação

Uma mulher registrou um boletim de ocorrência após ter seu carro destruído, em Itu, São Paulo. O acusado é seu ex-namorado, que não aceitou o fim do relacionamento. Por conta disto, ele pegou um facão e quebrou o carro da vítima. A fachada de um estabelecimento comercial também foi destruída. O caso foi registrado no dia 7 de setembro.

continua após publicidade .

Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. Nas imagens é possível ver o momento em que o homem para o automóvel que conduzia ao lado do carro da ex-companheira, que está estacionado. Ele abre o vidro da porta e começa a atingir a lataria do veículo estacionado com um facão.

Na sequência, ele desce do automóvel que dirigia e vai em direção à fachada de uma loja. O homem comete vandalismo no local. Logo após, volta a desferir golpes de facão no carro da ex, danificando os vidros e a lataria.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Civil (PC), o relacionamento entre o vândalo e a vítima era recente. Com o término do namoro, ele danificou o carro da ex, que estava estacionado próximo ao local onde ela trabalha, na Rua Santa Rita.

A mulher relatou aos policiais que não estava no local no momento do vandalismo e notou que tratava-se do ex-namorado quando conferiu a câmera de segurança do estabelecimento.

A vítima conseguiu uma medida protetiva contra o ex-companheiro, com base na Lei Maria da Penha. O caso continua sendo investigado e corre em segredo de Justiça.