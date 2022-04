Da Redação

Homem despenca de penhasco de 150 metros e sobrevive

Um homem, de 21 anos, praticava escalada no domingo (24) no alto de uma serra, conhecida como Pico do Cruzeiro, localizada em Luisburgo (MG). Na tentativa de passar de uma pedra para outra, ele escorregou e despencou de um penhasco de 150 metros de altura. O rapaz sobreviveu e foi socorrido com uma lesão na perna esquerda e diversas escoriações pelo corpo. As informações são do O Globo.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o comunicado da ocorrência às 19h30 do domingo, mas, pelo local ser de difícil acesso, o resgate foi concluído às 16h desta segunda-feira (25).

“Os bombeiros fizeram uma caminhada longa pela Serra à procura pela vítima, encontrando-a por volta de 2h desta madrugada.”

Os agentes tiveram que fazer uma rota de rapel de aproximadamente 100 metros para conseguir chegar perto do homem, que não teve a identidade revelada. Mesmo assim, os bombeiros ficaram a 20 metros de distância do rapaz. Tudo foi feito com muito cuidado pois a estrutura rochosa podia colocar a vida dos socorristas em risco.

“O helicóptero do Corpo de Bombeiros, após chegar no local e realizar o reconhecimento da área, começou os trabalhos de resgate da vítima. A aeronave realizou um voo pairado enquanto um militar desceu até a vítima para a execução do resgate”, relatou o Corpo de Bombeiros.

Depois de ser socorrido, o homem foi levado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Luisburgo (MG).