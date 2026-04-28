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Homem desenterra corpo da irmã e leva ossada para sacar dinheiro em banco; entenda

Testemunhas relataram reações de tristeza e revolta diante da situação, com críticas à postura da instituição financeira

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 16:04:29 Editado em 28.04.2026, 16:04:24
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Homem desenterra corpo da irmã e leva ossada para sacar dinheiro em banco; entenda
Autor Foto: NDTV/Reprodução

Um caso inusitado e comovente chamou a atenção de moradores de Keonjhar na última segunda-feira (27). Um homem identificado como Jitu Munda entrou em uma agência bancária carregando os restos mortais da própria irmã, em uma tentativa de comprovar o falecimento e acessar valores deixados por ela.

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O episódio ocorreu após o gerente do Odisha Gramin Bank, na Índia, negar o saque de 19.300 rúpias (cerca de R$ 1,2 mil) da conta de Kakra Munda, que havia morrido dois meses antes. Segundo o banco, a liberação do valor dependia da presença da titular ou da apresentação de documentos legais que comprovassem a sucessão, exigências que o homem não conseguiu atender.

Morador da vila de Dianali e único familiar vivo da irmã, Jitu relatou dificuldades para reunir a documentação necessária, considerando a sua origem tribal e sem instrução. Sem compreender plenamente os trâmites burocráticos e enfrentando limitações de instrução, ele decidiu tomar uma medida extrema.

De acordo com relatos locais, o homem foi até o local onde o corpo havia sido cremado, recolheu os restos mortais, envolveu-os em um pano e percorreu cerca de três quilômetros até a agência bancária, sob forte calor.

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Homem desenterra corpo da irmã e leva ossada para sacar dinheiro em banco; entenda
AutorFoto: NDTV/Reprodução


Homem desenterra corpo da irmã e leva ossada para sacar dinheiro em banco; entenda
AutorFoto: NDTV/Reprodução

A cena causou tristeza e indignação entre moradores e clientes que estavam no local. Testemunhas relataram reações de comoção e revolta diante da situação, com críticas à postura da instituição financeira e questionamentos sobre a rigidez dos procedimentos adotados.

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“É tão difícil assim para um homem pobre conseguir o próprio dinheiro?”, confrontaram as testemunhas.

A polícia foi acionada para controlar a situação e prestar apoio. Após acalmar o homem, os agentes informaram que o caso será tratado de forma humanitária e que medidas devem ser adotadas para garantir o acesso ao valor sem a necessidade de novas situações semelhantes. Também foi solicitada uma posição oficial da gerência do banco sobre o ocorrido.

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assistência humanitária burocracia bancária casos inusitados direitos dos cidadãos família e sucessão Keonjhar
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