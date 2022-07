Homem descobre que tem útero e ovários após menstruar por 20 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

Um homem, de 33 anos, descobriu ter nascido com útero e ovários após consultar um médico e reclamar de sangue na urina e dores no abdômen. O chinês, cuja identidade não foi revelada por motivos de privacidade e proteção, possui órgãos genitais masculinos, porém passou 20 anos da sua vida menstruando.

continua após publicidade .

Conforme o jornal britânico The Mirror, o caso aconteceu em uma província da China, chamada Sichuan. O paciente nasceu com cromossomos sexuais femininos e, durante duas décadas, urinava sangue e sentia dores abdominais uma vez por mês. O desconforto o deixou irritado e fez com que procurasse um médico e, na primeira consulta, o diagnóstico foi apendicite. Ele foi submetido a um procedimento, mas as dores se prolongaram.

O chinês foi novamente ao médico e foi através de um check-up completo que o homem descobriu possuir útero e ovários. Ele passou por uma cirurgia de cerca de três horas em junho deste ano e retirou os órgãos reprodutivos femininos.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o The Mirror, o paciente possuía hormônios sexuais masculinos abaixo da média. Por outro lado, os hormônios femininos estavam elevados, comparáveis aos de uma mulher adulta saudável.

O médico responsável pelo procedimento, Luo Xiping, comemorou o sucesso da operação. “A partir deste ponto, ele pode viver sua vida como homem, mas não pode reproduzir porque seus testículos não produzem espermatozoides”.





Fonte: Informações do Metrópoles.



Siga o TNOnline no Google News