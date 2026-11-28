Vítima entrou na água com outras quatro pessoas e foi vista pela última vez sendo levada em direção às pedras na costa da Praia da Joaquina

Um homem desapareceu na manhã deste sábado (28) após ser arrastado pela correnteza na Praia da Joaquina, em Florianópolis (SC), depois de entrar no mar com outras quatro pessoas. Equipes do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) realizam buscas pela vítima desde as 6h10.

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De acordo com os socorristas, o homem foi visto pela última vez sendo levado em direção às pedras localizadas na costa da praia. Para tentar encontrá-lo, os profissionais empregam moto aquática e drones. A Praia da Joaquina é um dos pontos turísticos mais conhecidos e movimentados da capital catarinense, marcada por mar agitado e correnteza forte, características que atraem surfistas e recebem competições frequentes da modalidade.

Terceiro episódio de arrastamento do mês

Este é o terceiro episódio de pessoas arrastadas por correntezas divulgado em Santa Catarina em novembro. O primeiro ocorreu no dia 19, na Barra da Lagoa, também em Florianópolis, quando adultos e crianças foram puxados pelo mar; na tentativa de salvar as crianças, a professora Mariana Zorzo acabou se afogando e morreu. Já na segunda-feira (23), 15 alunos de um Colégio Militar foram surpreendidos por uma correnteza durante uma atividade na Praia do Mar Grosso, em Laguna, no Sul do estado, mas foram resgatados sem ferimentos pelo Corpo de Bombeiros.