Homem desaparece após pular de ponte para salvar mulher de afogamento em SC
Bombeiros resgataram a vítima com vida, mas o homem que tentou ajudá-la submergiu e segue desaparecido
O Corpo de Bombeiros Militar retomou, na manhã desta quinta-feira (18), as buscas por um homem que desapareceu após pular no rio para salvar uma mulher que se afogava em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. A operação de varredura se concentra nas proximidades da ponte Paulo Vicente, estrutura que liga os bairros Nilo Bittencourt e Cordeiros.
📰 LEIA MAIS: Vídeo mostra carro escapando por segundos de caminhão que tombou em SC
O caso teve início no final da manhã de quarta-feira (17), por volta das 11h40, quando as equipes de resgate foram acionadas via telefone 193 para atender a uma ocorrência na avenida Nilo Bittencourt. Os relatos iniciais apontavam que dois adultos estavam em situação de afogamento após terem caído ou pulado da ponte.
Ao chegar ao endereço, a primeira guarnição dos bombeiros localizou a mulher boiando na água e conseguiu realizar o resgate com sucesso. Após passar por uma avaliação inicial dos sinais vitais ainda na margem do rio, ela foi encaminhada consciente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cordeiros, onde recebeu os devidos cuidados médicos.
📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de curiosidades
Testemunhas que presenciaram a cena informaram aos socorristas que o homem saltou da estrutura da ponte com o objetivo exclusivo de salvar a mulher, mas acabou submergindo e não retornou à superfície. Uma equipe composta por três mergulhadores realizou buscas subaquáticas intensas ao longo da tarde de quarta-feira, mas os trabalhos precisaram ser interrompidos ao anoitecer por falta de visibilidade, sendo reiniciados logo nas primeiras horas do dia seguinte.