Da Redação

Homem degola criança de 2 anos para se vingar de mulher

Um homem, de 30 anos, degolou uma criança, de 2, para se vingar da ex-mulher, na última terça-feira (26), em Treze Tílias, Santa Catarina.

continua após publicidade .

A vítima, identificada como Maitê Brambila dos Anjos, morreu após sofrer um corte no lado esquerdo do pescoço. Depois de cometer o crime, o indivíduo deixou o corpo da criança embaixo de cobertas, em cima da cama do apartamento onde Maitê morava com a mãe.

Na manhã de quarta-feira (27), o homem foi à polícia para se entregar. O corpo da criança foi encontrado pela mãe quando ela chegou do trabalho.

continua após publicidade .

O delegado que está à frente do caso, Marcelo Marins, disse que a motivação do crime teria sido o término do relacionamento com a mãe da menina. O casal ficou junto por oito meses, mas há aproximadamente dois meses haviam se separado. Mesmo sem manter um vínculo afetivo com a ex-companheira, o homem ainda frequentava a cada dela.

No dia do crime, ele se ofereceu para levar Maitê para creche e também disse que iria comprar presentes para ela. A mãe da menina não desconfiou da situação e permitiu que ele ficasse com a menina.

As investigações continuam e um exame deve ser feito na vítima para identificar se houve abuso sexual e outras agressões.

continua após publicidade .

O acusado do crime não possui antecedentes criminais e disse à polícia que não havia consumido bebida alcoólica ou qualquer tipo de droga no dia do crime. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Joaçaba.

Com informações do ND+.