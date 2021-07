Homem declarado morto "acorda" e causa desespero em funeral

Da Redação

Um homem foi declarado morto pelos médicos, mas, em seu funeral, as pessoas notaram que ele ainda tinha sinais vitais.

continua após publicidade .

Um registro do momento foi divulgado na internet e, nas imagens, é possível perceber o desespero das pessoas, que participavam do velório, ao perceberam que o rapaz respirava. O caso foi registrado em Hermel, no Norte do Líbano.

Um homem faz massagem cardíaca no suposto defunto para tentar reanimá-lo. No vídeo também é possível ver a chegada de uma ambulância.

continua após publicidade .

De acordo com o site "Gulf Today", os profissionais de saúde teriam atestado, de fato, que o homem ainda estava vivo, entretanto, não souberam alegar o que levou ele a ser declarado morto inicialmente.

Com informações; Uol.