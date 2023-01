Homem decapita esposa, de 21 anos, quatro meses após se casarem

Da Redação

O caso ocorreu na última semana e continua sendo investigado

Um crime brutal está sendo investigado pelas autoridades do Texas, nos Estados Unidos. Uma jovem, de 21 anos, foi encontrada decapitada na última quinta-feira (12), e o autor do crime é seu marido.

De acordo com as informações do site New York Post, a vítima, identificada como Anggy Dias, se casou com Jared Dicus, também de 21 anos, em outubro do ano passado.

Segundo a polícia, a jovem foi morta por volta das 23h de terça-feira (10). O xerife local, Troy Guidry, concedeu uma entrevista e alegou que a cena do crime era assustadora.

“Era uma parte de um corpo desmembrado e uma residência coberta de sangue”, afirmou.

A polícia já havia sido chamada à casa antes, disse Guidry, no entanto, “nada nesse sentido e nesse nível de violência”.

Jared foi detido e encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. No local, ele afirmou que matou a esposa, mas não falou por qual motivo fez isso.

Anggy é uma cidadã nicaraguense descrita como “indocumentada” pelo xerife.

