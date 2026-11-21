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Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Um homem de 80 anos foi preso na noite de sexta-feira, 20, sob suspeita de abusar de crianças na piscina de um condomínio, em São Paulo.

Câmeras de segurança do condomínio na Vila Antonieta, zona leste da capital, flagraram o homem tocando crianças que brincavam na piscina.

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Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência.

"No local, o autor foi detido em flagrante e conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça", diz a SSP.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Mateus.