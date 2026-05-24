Homem de 69 anos é preso suspeito de estuprar a própria nora com deficiência

Um homem de 69 anos foi preso temporariamente na tarde desta sexta-feira (22) suspeito de estuprar a própria nora, de 55 anos, mulher com deficiência. A vítima sofreu lesões graves e permaneceu internada por vários dias no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), no Distrito Federal. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Decrin.

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Segundo as investigações, uma testemunha relatou aos agentes que a própria filha do acusado afirmou que a vítima, antes de perder a capacidade de comunicação, atribuiu a autoria do crime ao investigado. Havia ainda medida protetiva de urgência vigente contra o suspeito, em razão de episódios anteriores de injúria, ameaça e violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha.



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O mandado de prisão foi expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia. Os policiais localizaram e prenderam o investigado no mesmo endereço onde os fatos teriam ocorrido.