Homem de 68 anos morre após ser picado por formiga durante pescaria em Goiás

Jorge Alves Lopes visitava familiares em São João da Paraúna quando ocorreu o incidente; ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Um homem de 68 anos morreu no último sábado (10) após sofrer uma grave reação alérgica provocada pela picada de uma formiga, enquanto pescava no município de São João da Paraúna, na região oeste de Goiás. A vítima, identificada como Jorge Alves Lopes, morava em Goiânia e visitava familiares na cidade do interior quando o incidente ocorreu.

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Segundo informações do sobrinho da vítima, Daniel Lopes, o idoso pescava na companhia de um parente no momento em que foi atacado pelo inseto. Ele foi socorrido imediatamente e encaminhado ao hospital local, onde a equipe médica realizou manobras de reanimação, mas o paciente não resistiu. A família relatou que Jorge já possuía um quadro de alergia severa à formiga, embora não tenha conseguido identificar a espécie exata que causou o choque fatal.

Morador do Jardim Nova Esperança, na capital goiana, Jorge havia viajado ao interior do estado para passar um período com o irmão e aproveitar o tempo livre para pescar, que era um de seus desejos frequentes. Abalados com a perda, os familiares descreveram o idoso como um homem trabalhador, honesto, humilde e brincalhão, ressaltando o carinho que ele nutria por todos e a saudade que deixará entre os entes queridos.