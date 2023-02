Homem de 49 anos morre após ingerir loló por engano

Da Redação

A vítima foi levada ao hospital por amigos, mas não resistiu às complicações causadas pelo produto ingerido

Um homem, de 49 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca nesta terça-feira (21), no Hospital São Francisco de Assis, na capital goiana. Identificado como Arivane Almeida de Morais, ele teria ingerido loló por engano.

A vítima foi encaminhada ao hospital por amigos. O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiás (PCGO) como morte acidental.

O loló é um entorpecente produzido a partir da mistura de benzina, clorofórmio, éter e essência perfumada. Conforme os amigos de Arivane, ele teria consumido a droga, um solvente líquido inalável, geralmente, utilizado em latas de alumínio, sem saber.



Ele era corretor de imóveis, com atuação no município turístico de Caldas Novas, no sul goiano.

Comoção

A morte de Arivane também causou comoção nas redes sociais. O ex-prefeito de Caldas Novas Evandro Magal (Patriota) afirmou que Arivane era um grande amigo e pertencia a uma família da qual ele tem grande estima. “A todos a minha solidariedade!”, declarou.

A Prefeitura de Palmelo, cidade natal do corretor e onde ele será sepultado, também se pronunciou. “Nossos mais sinceros sentimentos. Que Jesus possa confortar todos os familiares e amigos”.

As informações são do Metrópoles.

Veja o post:

