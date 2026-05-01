Homem de 41 anos sofre traumatismo craniano após cair de patinete em Maringá

Um homem de 41 anos sofreu traumatismo craniano e foi internado em estado grave após cair de um patinete no início da tarde desta sexta-feira (1º), em Iguatemi, distrito de Maringá (PR). A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Hospital Santa Rita.

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Moradores da região encontraram o homem caído em via pública e acionaram imediatamente as equipes de emergência. De acordo com relatos de testemunhas, ele permaneceu inconsciente por um período logo após a queda. A ausência de capacete no momento do acidente pode ter agravado os ferimentos.

Apesar da gravidade do quadro clínico e do diagnóstico de traumatismo craniano, as equipes de resgate informaram que a vítima não precisou ser intubada durante o atendimento pré-hospitalar. As circunstâncias e as causas exatas que provocaram a queda do patinete ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.