Homem de 35 anos vai parar na UTI após ser picado por aranha

Um homem foi parar em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Sebastião, em Três Corações, Minas Gerais, após ter sido picado por uma aranha marrom. O paciente é morador de São Tomé das Letras (MG).

A vítima, identificada como Anderson Pompeu, de 35 anos, estava dormindo quando foi atacado pela aranha, há 10 dias. Em pouco tempo, o homem começou a sentir os efeitos da picada. Ele teve anemia, mau funcionamento dos rins e, por conta disto, precisou de uma transfusão de sangue. De acordo com o hospital, Anderson necessitou de 30 bolsas de sangue.

A unidade hospitalar e os amigos do rapaz estão organizando uma campanha de doação de sangue para repor o estoque que Anderson precisou utilizar. Nesta sexta-feira (24), cerca de 30 pessoas devem fazer a doação no Hemominas, de Pouso Alegre.

Cuidados

Por conta das altas temperaturas e das queimadas, os ataques de animais peçonhentos se tornam mais frequentes. Nesta época do ano, as aranhas saem em busca de comida. As queimadas pioram ainda mais a situação, já que elas buscam locais mais seguros.

Segundo os especialistas, no Sul de Minas, as aranhas que mais oferecem riscos de acidentes são a aranha marrom, a armadeira e a viúva negra.



É preciso redobrar os cuidados para evitar acidentes.

