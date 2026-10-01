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Homem de 21 anos é encontrado morto em banheira de motel na zona oeste de São Paulo

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um homem de 21 anos foi encontrado morto dentro da banheira de uma suíte do Motel Apple, na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita no 7º Distrito Policial (Lapa).

A ocorrência foi registrada por volta da 0h20 desta quinta-feira, 1º de outubro.

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O acompanhante da vítima, um homem de 39 anos, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois de encontrá-la desacordada na banheira.

A morte foi constatada pela equipe médica ainda no local.

Segundo o relato prestado à polícia, ele havia se afastado por alguns minutos e, ao retornar, encontrou a vítima na água.

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O homem foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos e liberado na condição de investigado. De acordo com a PM, não havia sinais de violência no corpo.

Procurada pelo Estadão, a administração do Apple Motel não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto.

A perícia foi acionada e os celulares dos dois homens que estavam na suíte foram apreendidos para análise.

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A causa da morte ainda não foi esclarecida e será determinada a partir dos exames periciais.

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HOMEM/MORTE/MOTEL/BANHEIRA/SP
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