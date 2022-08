Homem contaminado com monkeypox transmite doença para cachorro em MG

Da Redação

Nesta terça-feira (23), a Saúde de Minas Gerais confirmou o primeiro caso de transmissão da varíola dos macacos de um humano para um animal. Um homem contaminado acabou passando a doença para seu cachorro de estimação. A Fundação Ezequiel Dias realizou exames laboratoriais, que apontaram o resultado positivo para a monkeypox.

O caso foi registrado em Juiz de Fora. O cachorro é um filhote de cinco meses que contraiu a doença após o dono também ser diagnosticado no começo deste mês.

A secretaria de Saúde de Minas informou que o homem e o animal estão em isolamento e passam bem. Apenas uma pessoas teve contato com o paciente, mas elas está sendo monitorada e não apresentou sintomas até o momento.

Após realizar o teste que confirmou a presença do patógeno no bicho de estimação, os cientistas fizeram o sequenciamento genético das amostras colhidas de um dos donos e do cão. Os resultados mostraram que os vírus eram idênticos, o que praticamente confirma a transmissão do monkeypox do humano para o cachorro.

Com informações do UOL.

