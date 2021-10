Da Redação

Homem confunde mulher com sua ex-namorada e a mata

Um homem foi preso após matar uma mulher a tiros na última sexta-feira (8), nos Estados Unidos. O acusado confundiu a vítima com sua ex-namorada.

Cameron Moser, de 29 anos, de Minnesota foi preso no estado americano de Minnesota por ter matado Bethany Bernatsky, que estava hospedada no Cosy Bay Resort . Conforme as autoridades, uma investigação está sendo feita para apurar se o crime foi realmente cometido por engano.

O criminoso pretendia executar sua ex-namorada, de 26, filha de um ex-proprietário do resort. Cameron foi ao estacionamento para trailers para procurar por sua ex-companheira.

O acusado queria se vingar da ex, pois ela havia parado de consumir drogas e estava começando a reabilitação.

Pouco após deixar o local, Camerou abriu fogo com uma AR-15, matando Bethany. Ele fugiu, mas acabou capturado uma hora e meia depois.