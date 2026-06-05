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Homem confessa ter espancado filho de 3 meses até a morte

O laudo apontou traumatismos na cabeça compatíveis com agressões físicas

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 13:46:42 Editado em 05.06.2026, 13:46:37
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Homem confessa ter espancado filho de 3 meses até a morte
Autor Foto: © Marcello Casal Jr/ Agência Brasil/Arquivo

Um bebê de apenas três meses morreu após sofrer agressões dentro da própria casa, em Uberlândia, em Minas Gerais. O caso aconteceu na madrugada da última quarta-feira (02) e terminou com a prisão dos pais da criança, um homem de 25 anos e uma mulher de 22.

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Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, os agentes foram acionados após a morte do bebê levantar suspeitas de violência. No local, equipes do Samu também participaram do atendimento e perceberam marcas e hematomas no rosto da criança, o que levou à solicitação de exames no Instituto Médico Legal (IML).

Durante a perícia, o laudo apontou traumatismos na cabeça compatíveis com agressões físicas. A partir da constatação, os policiais iniciaram buscas pelos responsáveis, mas o casal já havia deixado a residência.

Pouco depois, testemunhas informaram que os dois estavam em uma funerária tratando dos procedimentos para o velório do bebê. Eles foram localizados e encaminhados para depoimento.

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À polícia, o pai confessou que agredia o filho com tapas e socos quando a criança chorava. Segundo o relato, ele alegou perder o controle emocional diante do choro insistente do bebê.

A mãe confirmou as agressões e afirmou que já havia presenciado episódios violentos anteriormente, incluindo socos na cabeça da criança e situações em que o bebê teria sido arremessado dentro do berço. Ela também declarou que nunca denunciou o companheiro por medo.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer todas as circunstâncias da morte da criança. O casal permanece preso e à disposição da Justiça.

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Informações: Banda B

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agressões a crianças direitos da criança investigação policial Notícias de Crimes Uberlândia violência domestica
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