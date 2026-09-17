Homem condenado por furto na Turquia é preso após viver oito anos disfarçado de mulher

As autoridades turcas prenderam no dia 6 de setembro o foragido Tuğrul Başar, no bairro de Kadıköy, em Istambul. Ele era procurado há oito anos pela Justiça e conseguiu despistar os investigadores durante todo esse período assumindo uma identidade feminina e utilizando os documentos da própria irmã para evitar a captura.

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A farsa chegou ao fim após a equipe de investigação rastrear o novo paradeiro do suspeito na região norte do país e iniciar um trabalho de monitoramento. Como a fisionomia do homem havia mudado drasticamente ao longo dos anos, tornando as fotografias antigas inúteis para o reconhecimento visual, os policiais só conseguiram confirmar a verdadeira identidade do foragido após a realização de um exame minucioso de impressões digitais. A carteira de identidade da familiar que estava em posse do criminoso foi apreendida.

O mandado de prisão contra Başar, segundo a agência de notícias Demirören (DHA), foi expedido em 2018. Ele é condenado a sete anos e 11 meses de prisão por um crime de furto mediante falsa atribuição de função pública, delito que foi cometido no ano de 2010 na cidade de Samsun.

Após a detenção em Istambul, Başar foi encaminhado à delegacia local para o cumprimento imediato da pena original. A situação do réu, no entanto, foi agravada pela descoberta do disfarce, levando as autoridades a abrirem uma nova investigação criminal contra ele pelo uso indevido de dados de identificação pertencentes a outra pessoa.