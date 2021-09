Da Redação

Homem comprometido morre em motel com outra mulher em BH

Um homem de 46 anos foi encontrado morto no interior de um quarto de motel, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A vítima estava acompanhada de uma mulher, de 33 anos, que chamou a polícia para atender a ocorrência.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a acompanhante alegou que estava junto do homem, quando ele começou a reclamar de dores no peito. Então, ele começou a se vestir, mas caiu sobre as roupas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para socorrer o homem, porém, nada pôde ser feito.

Ainda conforme a polícia, ele era casado. O estado civil da mulher não foi especificado.

A Polícia Militar apontou que a morte foi por causas naturais. A perícia da Polícia Civil esteve no local e não constatou indícios de crime.

Um sobrinho da vítima esteve no local e recolheu alguns pertences dele. Outros materiais foram apreendidos pela polícia e serão utilizados na investigação.

Com informações; G1.