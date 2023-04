Homem com fuzil aparece em vídeo de Páscoa do Vasco

Juliana Garçon (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O vídeo foi publicado pelo clube em seus canais em redes sociais

Vestido com uma camisa de torcida organizada do Flamengo e carregando um fuzil, um homem foi visto em um vídeo, em meio às crianças na distribuição de bombons, na Páscoa do Vasco. O vídeo foi publicado pelo clube em seus canais em redes sociais. O evento aconteceu na Cidade de Deus.

continua após publicidade .

Pelas imagens, é possível ver os jogadores cercados de crianças, distribuindo caixas de bombons. Em certo momento, aparece o homem com uma camiseta da "Jovem Fla".

-LEIA MAIS: Preso é morto a tiros após atacar policial militar em delegacia

continua após publicidade .

A distribuição de caixas de bombons do Vasco aconteceu na Cidade de Deus e na comunidade da Barreira, ao lado da sede de São Januário.

Depois que o vídeo viralizou, o Vasco tirou-o do ar. Procurado pela reportagem, o Vasco disse que não iria se manifestar.

Siga o TNOnline no Google News