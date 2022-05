Homem com aparência de criança é morto a tiros no Pará

Da Redação

Na madrugada de quarta-feira (4), um homem foi morto a tiros por duas pessoas não identificadas na Feira da Ceasa, em Castanhal, no Pará. De acordo com a Polícia Civil, a vítima é José Roberto Gomes Alves e tem 20 anos de idade.

Ainda segundo a polícia, ele tinha aparência de criança em razão de um problema de crescimento, o que fez com que o caso repercutisse.

O homem era conhecido na região como Molequinho. A polícia diz ainda que a foto circula nas redes sociais do que aparenta ser uma criança trajando bermuda azul é José Roberto.

A Polícia Civil não informou que transtorno do crescimento a vítima tinha. No fim da tarde desta quinta-feira (5), a tia de José Roberto disse ao g1 que "ele é pequeno assim porque o pai também é pequeno". O corpo do rapaz foi enterrado em Castanhal nesta quinta.

Em nota, a polícia informou que a morte é investigada pela delegacia de Castanhal. Buscas estão sendo feitas para ouvir testemunhas e coletar informações sobre o caso. Ninguém foi preso ainda.

