Homem coloca caixão e protesta na frente do INSS após perder benefício

Ricardo colocou um caixão vazio em frente à instituição

Um homem ficou extremamente zangado e decidiu protestar em frente à porta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Piracicaba, São Paulo, após ficar sete meses sem receber a aposentadoria. Como a autarquia o declarava morto, Ricardo Santana de Arruda Leme teve a ideia de colocar um caixão vazio na entrada do local na manhã desta quinta-feira (2).

"Eles alegam que eu estou falecido, que eu estou em óbito", lamentou o aposentado.

Ricardo conta que um advogado fez todo procedimento para tentar retomar o benefício, mas que o INSS deu um prazo de 85 dias para retornar com a solução.

"Faz sete meses que eu não recebo. Não é justo, eu acho que eu não mereço isso. Eu trabalhei direitinho minha vida toda", argumentou.

fonte: Edijan Del Santo/EPTV O protesto feito pelo aposentado deu certo, pois o INSS reconheceu que ele está vivo e voltará a pagar o benefício

Ainda segundo o aposentado, o problema começou quando um criminoso falsificou seu documento em outro estado e, de fato, morreu. Quando ele se aposentou, há sete anos e meio, o problema já tinha acontecido, mas ele conseguiu provar que estava vivo. Agora a mesma situação veio à tona e o impede de receber o benefício há sete meses.



Então, a fim de provar que está vivo e reconquistar o benefício, Ricardo fez uma manifestação em frente à instituição. Aliás, os esforços dele não foram em vão, pois o INSS o entregou um documento, momentos depois dele protestar, alegando que a aposentadoria voltaria a ser paga.

"Estou muito aliviado. Acho que a gente deve correr atrás daquilo que tem direito. Fui muito bem atendido", comemorou.

Com informações do G1.

