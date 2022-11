Surpreendente

Homem captura rato gigante dentro de casa e impressiona web

O britânico, identificado como Derek Blamire, disse que nunca tinha visto um roedor deste tamanho

Da Redação

Atualização: 01 de novembro, 2022, às 18:32

fonte: Reprodução/Facebook/DerekBlamire

O tamanho do rato assustou os vizinhos que também começaram a fazer comparação do animal com cachorros