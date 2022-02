Da Redação

Homem captura cobra de 5 metros com as mãos; veja

Neste fim de semana, o vídeo de um homem capturando uma cobra com as mãos viralizou nas redes sociais. As imagens mostram um voluntário na província de Krabi, na Tailândia, resgatando uma cobra-real gigante. A cobra é considerada uma das mais venenosas do mundo.

De acordo autoridades locais, moradores informaram que a cobra deslizou para uma plantação de palmeiras e tentou se esconder em uma fossa séptica. A cobra real media mais de cinco metros e pesava cerca de 12 kg. Assista o vídeo:





O homem de 40 anos, Sutee Naewhaad, da Organização Administrativa do Subdistrito de Ao Nang, levou cerca de 20 minutos para capturar a cobra-real. Ele primeiro atraiu a cobra para uma estrada aberta e então começou sua tentativa de pegá-la.

No vídeo compartilhado no Facebook, a cobra pôde ser vista resistindo a todas as tentativas de ser capturada e até tentou atacar o voluntário. Ela pulou em direção ao homem com a mandíbula aberta para atacá-lo, mas ele se esquivou na hora certa. Num só lance ele conseguiu sair do caminho da cobra e agarrou sua cabeça com as mãos.

Depois de ser capturada, a cobra-real foi solta com segurança em seu habitat natural. O especialista em cobras disse que o réptil provavelmente estava procurando por seu companheiro, já que outra cobra foi morta recentemente por moradores locais.

